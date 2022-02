Grávida é espancada e ameaçada de morte após companheiro duvidar da paternidade de seu filho em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi preso em flagrante suspeito de espancar a própria mulher de 21 anos, nesta quarta-feira (9), no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a jovem está grávida de 4 meses do indivíduo e estaa há 6 meses em um relacionamento com o motorista.

Ainda conforme a polícia, o casal estava em uma clínica de ultrassom e antes de ver o resultado, ele a tirou do local.

“Ele a colocou dentro do carro e saiu em disparada por via pública. Durante o percurso, desferiu diversos socos na barriga da jovem, injuriando-a com palavras de baixo calão, alegando que o filho era de outro homem, por desconfiar das semanas da gravidez”, disse a delegada Débora Mafra da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Não satisfeito, o indivíduo ainda a agrediu com socos e só a largou, quando ela clamou pela vida do bebê.

“Em ato contínuo, ele pegou um canivete e machucou a orelha direita da vítima. E também colocou a arma branca no pescoço dela, ameaçando que furaria sua barriga, no momento em que a jovem chorou e clamou pela vida dela e do bebê. Então ele parou e ambos entraram no carro novamente, deslocaram-se até a clínica e ele pegou o resultado, sem entregar à ela”, relatou a titular.

Após o crime, a vítima registrou boletim de ocorrência e o homem responderá pelos crimes de tortura e injúria combinados com a violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.