Grávida morta após ter apartamento invadido por pistoleiro tinha passagem pela polícia em Manaus

Uma mulher, identificada como Daiane Seixas dos Santos, vulgo ‘Pequena’, de 31 anos, encontrada morta com um disparo de arma de fogo na região do peito, no corredor de sua casa, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, tinha passagens pela polícia. A vítima estava grávida e deixa dois filhos pequenos.

De acorso com a polícia, o criminoso pulou o muro do condomínio, invadiu o apartamento onde a mulher estava, e em seguida, o homem efetuou um disparo de arma de fogo na região do peito da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo as informações, a mulher foi encontrada morta no corredor de sua casa.

Não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de ‘Pequena’ foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST