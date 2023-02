“Gritos deles não saem da minha cabeça’, diz sobrevivente da chacina

Redação AM POST

Luiz Ricardo Barbosa, um dos dois sobreviventes da chacina ocorrida em um bar de Sinop (MT), disse que os gritos das vítimas “não saem da cabeça dele” após o episódio. A fala foi concedida em uma reportagem que foi ao ar no Fantástico, na noite deste domingo (26).

A chacina que vitimou sete pessoas ocorreu na tarde de terça-feira (21) e foi gravada por câmeras de segurança.

“Nesse segundo tiro, eu tive reação de correr. Eu ia indo e escutando os gritos delas lá, não sai da minha mente aqueles gritos delas lá. [O atirador Edgar pediu para poupar a vida de alguém?] Ninguém, em momento nenhum, ele só chegou matando.”

Luiz, que é sobrinho de Getúlio (uma das vítimas), explicou ainda que não teve nenhum deboche com os atiradores em razão do jogo de sinuca. “Teve uns boatos do pessoal falando que teve deboche. Não teve deboche. [Em certo momento,] eu olhei no semblante dele [Getúlio] assim, e vi que ele não estava gostando do Edgar.”