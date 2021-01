Grupo criminoso é preso após ser flagrado com drogas em lancha no lago de Coari

Redação AM POST

Durante abordagens e revistas em embarcações no rio Solimões, policiais da Base Fluvial Arpão prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Os suspeitos foram flagrados na tarde desta sexta-feira (1º/01), no lago de Coari, quando foram abordados ao passar em uma pequena lancha de alumínio.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam fiscalização no local quando avistaram a lancha com o grupo em atitude suspeita. Ao serem revistados, foram encontradas porções de drogas e apreendidos R$ 539 em espécie. Os suspeitos, de 15 a 18 anos, foram levados para a Base e depois encaminhados à delegacia do município de Coari.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Apreensão de droga



Em outra abordagem, foram encontradas drogas na embarcação Itaberaba I, vindo do município de Tabatinga com destino a Manaus. Os policiais da Base Arpão fizeram a revista e localizaram, no porão da embarcação, um tablete de cocaína escondido em uma sacola de frutas. A apreensão ocorreu na noite da última quarta-feira (30/12).