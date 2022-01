Grupo criminoso é preso após ser flagrado desmontando carro roubado para vender peças em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou operação, na manhã desta sexta-feira (14/01), que resultou no cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em nome de Alfredo Matos da Costa, de 26 anos; Fernando Silva da Mota, 24; e Lidiane Soares Vieira, 31, pelos crimes de roubo, associação criminosa e receptação, ocorridos em 2021.

De acordo com o delegado Roger Makimoto, que está respondendo interinamente pelo 25º DIP, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 15h, Alfredo e Fernando, na companhia de outro indivíduo, em posse de uma arma de fogo, abordaram um homem de 50 anos, e roubaram seu veículo da marca Fiat, modelo Siena, de cor cinza. O crime ocorreu na avenida Floriano Peixoto, bairro Centro, zona sul.

“Além de subtrair o veículo, os infratores também levaram pertences pessoais da vítima, como roupas, aparelhos celulares, uma batedeira e um bolo, que estava sendo vendido para complementar a renda de sua família”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, após as equipes policiais tomarem conhecimento do fato, iniciaram as diligências e no dia 4 de janeiro deste ano, receberam a informação que o veículo estaria, supostamente, em uma área próxima ao 25° DIP, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste. Com base nisso, os policiais foram ao local e constataram que os infratores estavam desmontando o veículo, a fim de vender as peças.

Makimoto explicou ainda que, naquela ocasião, os indivíduos foram encaminhados ao 14º DIP, porém, foram liberados por estarem fora do período de flagrante.

Durante essa diligência foram apreendidos 11 aparelhos celulares oriundos de outros roubos, uma batedeira e uma forma de bolo, além de peças de roupas, um colar, uma lixadeira, da marca Makita, diversos materiais mecânicos, e uma carteira porta-cédulas, que seria da vítima que teve o veículo roubado.

Ordem judicial

Após o reconhecimento dos infratores, foram solicitados à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão em nome deles. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz plantonista Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Plantão Criminal, e cumprida nesta sexta-feira, nas ruas Creuza Coelho e Professora Dorvalina Lira, ambas no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

Procedimentos

Alfredo, Fernando e Lidiane irão responder por roubo, associação criminosa e receptação, e serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.