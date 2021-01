Grupo criminoso envolvido no assassinato de jovem é preso em Barreirinha

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 20 anos e apreendeu dois adolescentes, na última segunda-feira (04/01), no município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus). Eles são suspeitos de envolvimento em um homicídio, ocorrido no último dia 31 de dezembro, que teve como vítima um jovem de 20 anos.

De acordo com o delegado Adilson Oliveira, titular da Delegacia Interativa de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), que realizou as oitivas dos envolvidos, o motivo do crime foi uma antiga desavença entre a vítima e um dos adolescentes envolvidos. O jovem foi morto com golpes de terçado e faca, na comunidade indígena Molongotuba, em Barreirinha.

Após os procedimentos realizados com os autores e as testemunhas, o procedimento foi remetido à comarca de Barreirinha.