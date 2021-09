Grupo é detido por envolvimento em plano de ataque à facção rival em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos, e dois adolescentes, de 15 e 17, apreendidos, na noite de quinta-feira (09/09), no beco S, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com os policiais, o bando foi surpreendido pelos policiais enquanto se preparava para atacar rivais de outra facção criminosa. Durante a ação, um dos infratores que entrou em confronto com a polícia morreu. Por volta das 23h40, as guarnições receberam denúncia que, por trás da sede do Sest Senat, havia um grupo de posse de armas de fogo, preparados para atacar outra facção.

Após a informação, os policiais das viaturas 6438, 9907 e 6444, montaram cerco e foram recebidos a tiros por um dos infratores, sendo necessário revidar a injusta agressão, onde o indivíduo, de 30 anos, foi alvejado, e os outros continuaram in fuga, porém quatro deles foram alcançados e detidos.

Os policiais informaram também, como a era local de difícil acesso para a chegada do samu, uma das guarnições prestou socorro ao ferido até o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, onde logo após dar entrada na unidade hospitalar o homem foi a óbito.

Na ação, a 30ª Cicom apreendeu uma pistola 9 milímetros (mm) prata, 11 munições intactas de 9mm, 20 munições intactas de 380; diversas porções de entorpecentes com aspecto de oxi (35 trouxinhas) e de cocaína (15 trouxinhas); 2 celulares e uma maquininha de cartão.

