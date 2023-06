Grupo é preso após sequestrar e amarrar motorista de app em Manaus

Na madrugada desta quinta-feira (15), três homens e uma mulher foram detidos pela 27ª Companhia Iterativa Comunitária de Polícia (CICOM) por envolvimento em diversos assaltos na Comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, localizada na rua 59 do bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com relatos dos policiais que responderam à ocorrência, os suspeitos estavam praticando uma série de assaltos na área, utilizando um veículo roubado, um Gol preto com placa NOL1F57. Após o registro do veículo no Sistema Oráculo, os policiais avistaram o carro em questão e realizaram a abordagem, resultando em um dos suspeitos descartando uma arma pela janela do veículo.

A polícia informou ainda que os criminosos roubaram o veículo de um motorista de aplicativo na Avenida Efigenio Sales. Em seguida, levaram a vítima até a estrada do Puraquequara, onde a amarraram e a abandonaram em uma área de mata. Após serem alertados, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o motorista em estado de amarrado.

O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais necessários.

Redação AM POST