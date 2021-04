Grupo é preso após tocar terror e assaltar passageiros de ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (3ª Cicom), nas viaturas 6034 e 6033, detiveram, na noite de quinta-feira (01/04), quatro indivíduos, entre os quais um adolescente de 17 anos, envolvidos no roubo a um ônibus coletivo, e apreendem simulacro de arma de fogo no bairro Distrito Industrial, na zona sul da capital.

Continua depois da Publicidade

Por volta de 20h, as equipes policiais realizavam patrulhamento de rotina, pela avenida Buriti, quando foi acionada pelo motorista do ônibus executivo do transporte coletivo, informando que dois elementos haviam feito assalto ao veículo, e que eles estavam em um carro modelo Chevrolet Ônix, cor prata. A equipe fez buscas e localizou o automóvel suspeito, realizando abordagem.

O carro era ocupado por quatro homens, com idades entre 17 e 35 anos. Os suspeitos informaram que se livraram do simulacro, celulares e demais produtos do roubo nas proximidades. Nas buscas, os policiais conseguiram achar um simulacro de arma de fogo e três celulares.

Todos foram conduzidos e apresentados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos. Dois dos envolvidos tinham passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.