Grupo é preso com 3 kg de drogas em blitz na Ponte Rio Negro em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, na tarde desta terça-feira (04/01), a prisão de três homens com 22, 33 e 42 anos, por posse de entorpecentes e suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo, em uma barreira policial no bairro Compensa, zona oeste da cidade.

Por volta das 16h, a equipe de policiais na viatura 6110, atuava em uma barreira policial na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa 3, imediações do acesso à Ponte Rio Negro, quando foi realizada a abordagem padrão a um veículo modelo Gol G5, cor vermelha e placas NOL0C13, ocupado por três indivíduos.

Durante os procedimentos de revista e busca pessoal, foi localizado no interior do carro, um tablete com aspecto de maconha, com peso de aproximadamente três quilos, e um selo de substância sintética com características de LSD. Além do material ilícito, os policiais também apreenderam três aparelhos celulares, uma quantia em espécie no valor de R$ 40, documentos de identificação dos suspeitos e dois relógios de pulso.

Em razão do flagrante, os três foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido, onde foi verificado que eles já têm registros de passagens criminais.