Grupo é preso com armas de fogo, munições, drogas e cerca de R$ 2 mil, em Manacapuru

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (30/08), a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, Edson Damasceno de Miranda, 30; Jefferson da Silva Vasconcelos, 29; Marcos Ariel do Nascimento Silva e Pedro da Silva Vasconcelos, ambos de 26 anos, em posse de pistolas, munições, aparelhos celulares, balança de precisão, maconha do tipo skunk e cerca de R$ 2 mil em espécie.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP, os irmãos Jefferson e Pedro foram presos por volta das 10h30, na rua Maurício da Cunha Freire, bairro São José, comercializando entorpecentes. Durante revista pessoal, os policiais apreenderam 20 gramas de maconha tipo skunk e R$ 151.

“Nós nos deslocamos até a casa de Pedro, situada naquele mesmo bairro, e encontramos mais 100 gramas de entorpecentes, quatro munições calibre 38 e uma calibre 380. Ao serem questionados, os irmãos informaram que haviam pegado as drogas com Edson e Marcos. Eles relataram, inclusive, que haviam armas com os indivíduos”, relatou o delegado.

Conforme a autoridade policial, com base nas informações, os policiais foram até uma casa no bairro Miriti, onde efetuaram a prisão de Edson e Marcos. No local, as equipes policiais apreenderam uma pistola calibre 380, sete munições e R$ 2 mil em espécie.

Procedimentos – Edson, Jefferson, Marcos e Pedro foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo e munições de uso permitido. Ao término dos trâmites cabíveis, eles permanecerão custodiados na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.