Grupo é preso com armas, drogas e mais de R$ 6 mil em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em diferentes ações operacionais pelo Programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), efetuaram a prisão de seis indivíduos e com eles apreenderam armas de fogo, drogas, munições, além de apreenderem R$ 6.750,00 em dinheiro. As ações policiais ocorreram entre o final da tarde e noite de sexta-feira (21/01), em bairros das zonas oeste e leste da capital.

Continua depois da Publicidade

Por volta das 23h, a equipe policial em patrulhamento pela zona oeste, na rua São Francisco, bairro Glória, avistaram um homem em atitude suspeita no local e realizaram uma abordagem. Após a revista e busca pessoal, os policiais encontraram em posse dele porções de substâncias entorpecentes.

Questionado sobre estar em posse de material ilícito, ele entregou que o local era uma “boca de fumo” e que haveria mais substâncias dentro de uma residência. Após indicar o local, os militares realizaram mais buscas e flagraram no imóvel, dois outros comparsas fazendo o refino das drogas, além de encontrarem mais entorpecentes, totalizando 22 porções de maconha “skunk”, oxi e cocaína, bem como apreendida uma espingarda calibre 12, sem marca e numeração, com três munições intactas.

Em razão do flagrante, os três indivíduos com 18, 22 e 31 anos, foram encaminhados, junto ao material apreendido, para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos. Dois detidos já tinham passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Continua depois da Publicidade

Durante o patrulhamento pela zona leste, a equipe policial na motocicleta Rocam 01, por volta das 18h20, recebeu denúncia repassando que um indivíduo estaria em porte de uma arma de fogo, na rua Pedro de Alcântara, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira. A equipe deslocou-se ao endereço com apoio da equipe da motocicleta Rocam 02, onde na chegada identificaram um indivíduo com as características repassadas.

Os militares realizaram a abordagem e o suspeito, de 22 anos, informou que a arma estava em sua residência nas proximidades. Após buscas na casa, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com numeração suprimida e uma munição intacta. Em face disso, ele foi encaminhado ao 14º DIP, onde constatou-se que já tinha passagem por tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

Em outra ação, ainda na zona leste, outra equipe policial da Rocam, em patrulhamento no bairro Distrito Industrial, por volta das 17h30, recebeu uma denúncia no WhatsApp Rocam (99280-7574), de que indivíduos estavam em posse de arma de fogo em um veículo modelo Passat, cor branca e placas OAI4B49. Foram feitas buscas e os policiais localizaram e abordaram o veículo na Estrada do Puraquequara.

Depois dos procedimentos de busca pessoal e revista veicular, os militares encontraram com os ocupantes do carro, dois homens de 42 e 45 anos, uma pistola modelo Clock, calibre 9mm com numeração ACRR.195; 18 munições não deflagradas e uma alta quantia em espécie de R$ 6.750; além de um aparelho celular, todos apreendidos. A dupla e os materiais foram levados para o 14º DIP.