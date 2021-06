Grupo é preso em Manaus com drogas que iriam para outros estados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deflagraram ação policial, ao longo de quarta-feira (23/06), com o apoio da Força Nacional de Segurança, que resultou nas prisões de Damião da Silva Costa, Jonathan Moncis Cardenas, Lucas Muller de Souza, Osvaldo Currillos Ribadeneira, e Robson Ferreira Charles Júnior, de idades não informadas, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado. A ação policial ocorreu nos bairros Planalto e Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital.



Ainda durante a operação, foram presos, em flagrante, Ozival Santos da Silva, e Stanley Serrão Moreira, ambos de 28 anos, por montarem um esquema de estelionato envolvendo a compra e venda de veículos automotores. A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.



Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Tarson Yuri Soares, ressaltou o êxito em mais uma ação deflagrada pela DERFV e parabenizou o trabalho da equipe policial.



“Mais uma vez temos o privilégio de prestigiar o trabalho da DERFV, que conseguiu deflagrar mais uma ação exitosa no combate à criminalidade, com o apoio da Força Nacional de Segurança. Ressalto que o trabalho da Polícia Civil não para, e estamos aqui sempre atuantes”, destacou o delegado.



Na ocasião, o delegado Tiago Barreto, coordenador de operação da Polícia Judiciária da Força Nacional no Amazonas, ressaltou o emprego da Força Nacional de Segurança em apoio às instituições do Estado, e informou que os dados estatísticos mostram que a criminalidade vem diminuindo com o decorrer das ações.

Procedimentos – Damião, Jonathan, Lucas, Osvaldo e Robson irão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado. Já Ozival e Stanley foram autuados por estelionato de veículos.



Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.