Grupo é preso por roubar carro de motorista por aplicativo em Manaus

Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite de terça-feira (15/12), um grupo formado por quatro homens, com idades de 38, 26, 28 e 26 anos, envolvidos no roubo de um veículo de transporte por aplicativo e de celulares. Os militares também apreenderam uma arma de fogo e munições.

Conforme detalhou a equipe tática, durante o patrulhamento por volta de 21h20, os policiais receberam chamado da Central de Operações informando do roubo de um veículo pertencente a uma empresa de transporte por aplicativo, com uma vítima feita refém, na avenida Jurunas, bairro Flores, na zona centro-sul. Prontamente, os militares montaram um cerco policial para localizar o automóvel Fiat modelo Uno, de cor branca.

Durante as diligências e informações repassadas pela empresa por meio do rastreamento em tempo real, os militares localizaram o veículo na rua Anápolis, bairro Redenção, na zona centro-oeste. No carro estavam quatro homens, com os quais foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, numeração suprimida, da marca Taurus e cinco munições para o mesmo calibre intactas.

A vítima, uma motorista de 29 anos, estava trancada no porta malas, consciente e em perfeito estado. Também foram encontrados no interior do veículo cinco aparelhos smartphones de diversas marcas e modelos, que foram apreendidos junto dos demais materiais.

Em face do ocorrido, vítima e todos os detidos foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais apropriados. No distrito policial, foi constatado que os homens tinham registros criminais por tráfico de drogas e roubo.

