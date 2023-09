Grupo é preso suspeito de matar agiota por dívida de R$ 90 mil em Manaus

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil do Amazonas, nesta quinta-feira (21), suspeitas de envolvimento na morte do pintor Valdimício Rodrigues da Silva, que tinha 50 anos. Além da profissão, o homem atuava com empréstimos de dinheiro a juros e teria sido morto por conta de uma dívida de R$ 90 mil.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Valdimício foi sequestrado por criminosos no dia 1° de setembro deste ano, em uma parada de ônibus, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, em um ramal no Tarumã, com marcas de tortura.

“Foram aproximadamente 24 horas nas mãos do grupo criminoso, em que o pintor foi torturado e obrigado a entregar o aparelho celular para os suspeitos realizassem transações bancárias. Foram cerca de R$ 50 mil transferido de contas da vítima”, explicou Cunha.

A motivação do crime seria uma dívida de R$ 90 mil de integrantes do grupo criminoso com a vítima. Um homem identificado como “Kenedy” e a esposa teriam cedido as contas bancárias para receberem os valores extorquidos do pintor.

As investigações do caso continuam e os nomes das pessoas presas não foram divulgados para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.

Suyanne Lima – Redação AM POST