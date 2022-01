Grupo preso com explosivos revela que pretendia explodir caixa eletrônico em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Em ação do Programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deteve cinco homens, com idades entre 19 e 27 anos, e apreendeu com eles artefatos explosivos, entorpecentes e uma arma de fogo. A ação ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (10/01), conduzida pela Força Tática e pelo Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), no bairro União, zona centro-sul da capital.

A equipe militar da Força Tática recebeu denúncia anônima pelo linha direta da unidade, por volta das 13h, informando de que indivíduos armados estariam em um pequeno apartamento tipo quitinete, na rua das Palmeiras, bairro da União. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram um homem em via pública, que correu para dentro de um dos quartos ao avistar os militares. O suspeito foi alcançado, sendo encontrado em posse dele um revólver calibre 38, com quatro munições.

No apartamento, os militares flagraram mais quatro suspeitos. Após minuciosas buscas no domicílio, foram encontradas 94 porções de entorpecentes dos tipos maconha e cocaína, além de uma caixa contendo cerca de 1 quilo de artefatos explosivos.

O material explosivo, conforme informações repassadas por um dos detidos, seria utilizado para explodir um caixa eletrônico localizado em uma feira na zona sul da capital. Com o grupo, os policiais também apreenderam um detonador não elétrico, uma espoleta e um retardo.

O Grupo Marte foi acionado em seguida e procedeu às medidas adequadas para a detonação dos artefatos. Todos os detidos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi verificado que já tinham diversas passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, ressaltou que ações desta natureza, refletem os resultados positivos dos investimentos do governador Wilson Lima, na segurança pública do estado, por meio do Programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho do ano passado.

“É extremamente notória a atuação efetiva e positiva do programa, porque estamos obtendo vários êxitos em várias vertentes, desde a implementação do programa na segurança pública do nosso estado”, ressaltou o comandante-geral.

Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da Assessoria de Imprensa