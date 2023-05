Grupo que dava “golpe dos nudes” em homens ricos e políticos é preso

Nesta segunda-feira (29/5), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação com o cumprimento de dezenas de mandados de prisão contra suspeitos envolvidos em uma organização criminosa que aplicava o conhecido “golpe dos nudes”. Até o momento desta atualização, 31 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava perfis falsos de mulheres jovens para entrar em contato com as vítimas e obter fotografias íntimas. O principal alvo dos golpistas eram homens mais velhos, incluindo empresários, médicos e até políticos, como reportado pela RBS TV.

O esquema era cuidadosamente planejado, contando com amplo material que auxiliava na ilusão das vítimas e era compartilhado entre os membros da organização criminosa. Para a produção desse material, os investigados até mesmo envolviam adolescentes, que enviavam fotos, áudios e vídeos mediante remuneração ou até mesmo ameaças, explicou o delegado Rafael Liedtke, conforme informações da Polícia Civil.

Além do Rio Grande do Sul, a quadrilha também contava com participantes em Santa Catarina. A polícia identificou vítimas em pelo menos 12 estados brasileiros, incluindo Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

