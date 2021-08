Grupo que usava ‘chapolin’ para roubar carros é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram seis homens, de 20, 25, 27, 31, 32 e 33 anos de idade, nessa segunda-feira (23/08) por roubo e tráfico de drogas, em ações distintas nos bairros Alvorada, localizado na zona centro-oeste, e Cidade Nova, na zona norte da capital amazonense.

Na zona norte, por volta das 13h30, a equipe da viatura 6971 deteve quatro suspeitos de diversos roubos cometidos na zona sul com o uso de dispositivo bloqueador de sinal de alarme veicular, o “chapolin”, após denúncia de que eles estariam transitando no Núcleo 15 do bairro Cidade Nova, em um veículo modelo Chevrolet Onix Plus Black, de cor cinza e placas QZL-4F17.

A equipe iniciou buscas e se deparou com os suspeitos entrando na garagem de uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Com eles foram encontrados um notebook cinza; três aparelhos celulares; um simulacro de arma de fogo; e um dispositivo eletrônico chapolin.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, junto com o material apreendido, à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), onde permaneceram à disposição da justiça. No local, foi constatado que três deles possuíam passagem por roubo e receptação.

Em outra ocorrência, por volta das 17h, a equipe da viatura 9231 deteve dois indivíduos em posse de um tablete de maconha, com aproximadamente 1 quilo, após abordagem na rua Walter Billian, no bairro Alvorada, onde eles conduziam um veículo em atitude suspeita. Após receber voz de prisão, os infratores, junto do material apreendido, foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem responder legalmente à polícia judiciária.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.