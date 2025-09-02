A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Grupo recrutava pessoas vulneráveis em Manaus para transportar cocaína à Europa

Segundo a PF, grupo recrutava “mulas” em situação de vulnerabilidade para engolir cápsulas de cocaína.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 17:20

Notícias Policiais –  Três pessoas foram presas nesta terça-feira (2), em Manaus (AM), durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra um esquema de tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo recrutava “mulas” em situação de vulnerabilidade social para transportar cocaína até a Europa.

De acordo com o delegado-chefe da PF em Campinas (SP), André Ribeiro, os aliciadores ofereciam promessas de ganhos financeiros rápidos para atrair vítimas. “Eles vendem a narrativa de lucro fácil. As pessoas acreditam que vão receber o valor prometido, mas acabam presas ao tentar embarcar”, explicou.

Os criminosos utilizavam um método de transporte extremamente arriscado: cápsulas de cocaína ingeridas pelos próprios passageiros. O delegado destacou que, além do risco à vida, a prática reforça a crueldade do esquema. “As investigações buscam compreender o modus operandi e identificar quem está por trás, para evitar que outras pessoas sejam aliciadas”, disse.

A PF aponta ligação do grupo com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A suspeita é de que a droga fosse trazida ao Amazonas a partir de países vizinhos, como Colômbia e Peru, antes de ser enviada para a Europa em voos que partiam de Manaus rumo ao Aeroporto de Viracopos (SP).

Os detidos devem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e falsidade documental, crimes que somados podem ultrapassar 35 anos de prisão.

As investigações tiveram início em novembro de 2023, quando uma jovem foi presa em flagrante em Viracopos ao tentar embarcar para Paris com 1 quilo de cocaína no estômago. Desde então, a PF intensificou operações em aeroportos brasileiros. Apenas em 2025, esta já é a oitava ofensiva contra esse tipo de crime.

