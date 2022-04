Grupo suspeito de matar mulher a pedradas é preso em Manaus

Redação AM POST

Quatro homens, não identificados, foram presos na manhã desta quarta-feira (27), suspeitos de matar uma mulher a pedradas no dia 27 de março, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, no dia do crime, a mulher foi sequestrada pelo grupo criminoso e seria morta à tiros, mas a arma falhou, momento em que ela foi assassinada com pedradas na rua Mutuca, no Conjunto Atílio Andreazza, por volta das 5h50h. A vítima teve o rosto e a cabeça esfacelada.

Ainda conforme a polícia, Entre os acusados estão o homem que dirigia o carro de onde a vítima foi jogada e os demais que a agrediram e esmagaram a cabeça dela com uma pedra.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a polícia deve repassar mais detalhes sobre o caso, durante coletiva de imprensa.