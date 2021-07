Grupo tenta invadir terreno de empresa no Distrito Industrial e é impedido pela Polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um grupo de cerca de 50 pessoas tentou invadir neste sábado (17/07) uma área particular na rua Flamboyant, Distrito Industrial, zona leste de Manaus. Segundo a 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o gerente da fábrica Effa Motors fez denúncia informando sobre a tentativa de invasão a área de mata situada no terreno da empresa, após danificar o muro que circunda o local.

Ao chegar ao local, a equipe militar encontrou as pessoas no interior da propriedade. Em diálogo com os policiais os líderes do grupo alegaram possuir o título da terra invadida, contudo os documentos não tinham qualquer indício de serem verdadeiros. Os policiais constataram ainda que o grupo estava em processo de desmatamento do local, configurando crime ambiental.

Em continuidade da conversa, os policiais conseguiram convencer o grupo a se retirarem do local de modo pacífico e apreenderam seis terçados, duas foices, uma máquina escavadeira e um rastelo. Os objetos apreendidos e a ocorrência em andamento foram repassados para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) para esclarecimentos e providências.