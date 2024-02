Grupos rivais trocam tiros e incendeiam ônibus durante confronto

Uma madrugada de intensos confrontos marcou a região de Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando grupos criminosos rivais se envolveram em um violento embate que incluiu uma troca de tiros intensa e o incêndio de um ônibus. Até o momento, não foram relatadas informações sobre feridos.

As primeiras informações indicam que traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV), que controla o Complexo do Chapadão, tentaram invadir o Complexo da Pedreira, atualmente sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP). A rivalidade entre esses dois grupos criminosos é conhecida e frequentemente resulta em episódios de violência na cidade.

O conflito se desdobrou nas imediações da Avenida Pastor Martin Luther King Jr, próximo à estação Rubens Paiva do metrô. Moradores da região registraram imagens que mostram a movimentação intensa de criminosos nas comunidades Terra Nostra e Morro da Lagartixa.

Diante da escalada da violência, a Polícia Militar do Rio de Janeiro intensificou o policiamento na área, buscando controlar a situação e garantir a segurança da população local.

Redação AM POST