Guarda Municipal prende homem suspeito de agressão doméstica em Manaus

Notícias Policiais – A Guarda Municipal de Manaus (GMM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (29), um homem suspeito de praticar violência doméstica no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital. A ação foi desencadeada após um chamado recebido pela central 153, que atende denúncias de ocorrências emergenciais.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima abrigada em uma padaria, acompanhada de seu filho, de apenas dois anos. A mulher relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, que desferiu tapas e tentou enforcá-la, além de sofrer ameaças constantes e violência psicológica.

Durante o atendimento, a vítima informou que o agressor havia fugido do local. Logo depois, a equipe conseguiu localizar o suspeito nas proximidades da residência e efetuou sua prisão em flagrante.

O homem, a vítima e a criança foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foram tomadas todas as medidas legais cabíveis, garantindo proteção à vítima e responsabilização do agressor.

Em nota, a Prefeitura de Manaus reforçou a atuação da Guarda Municipal na proteção de vítimas de violência doméstica e reafirmou o compromisso com o combate a esse tipo de crime. As autoridades destacam a importância da denúncia imediata e da colaboração da população para coibir situações de violência doméstica, assegurando a segurança de mulheres e crianças.