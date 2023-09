Guia turístico é preso suspeito de roubar hóspedes em hotel de selva no AM

Um guia turístico identificado como Daniel de Souza Coelho, de 24 anos, foi preso nesta sexta-feira (15), pela Polícia Civil do Amazonas. Ele é apontado como autor de roubos cometidos contra hóspedes e funcionários de um hotel de selva, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). O caso ocorreu no dia 3 de dezembro de 2022.

O delegado Raul Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que seis homens invadiram o hotel para roubar pertences de funcionários e clientes. Na ocasião, também foram levados dois motores tipo rabeta e um bote.

“Daniel que era guia turístico se aproveitava do conhecimento da malha hoteleira da região para repassar informações aos criminosos que também identificavam eventuais vítimas”, destacou o delegado.

Após o crime, Daniel se mudou para uma comunidade indígena para dificultar que a polícia encontrasse o paradeiro dele.

Com a prisão do suspeito, a polícia elucida o caso com todos os envolvidos no crime presos.

Daniel vai responder por roubo majorado e irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria