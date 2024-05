Guitarrista da banda Afrocidade é espancado até a morte

O corpo de Fal Silva está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. A polícia informou que as guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas.

Nas redes sociais, a banda Afrocidade lamentou a morte de Fal Silva. “Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão”, lamentou a banda