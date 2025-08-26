Helicóptero cheio de drogas cai em lago em Juruá, no interior do Amazonas

Notícias policiais – Um helicóptero foi localizado parcialmente submerso às margens de um lago no município de Juruá, a 674 quilômetros de Manaus, na segunda-feira (25). A aeronave, de cor preta, apresentava indícios de modificação para o transporte de entorpecentes e, em seu interior, foram encontrados dois tabletes de maconha do tipo skunk, pesando cerca de três quilos.

A descoberta ocorreu após denúncias de moradores da região, que relataram ter visto a aeronave afundada próximo ao lago e movimentações suspeitas de uma lancha com pessoas que teriam circulado pelo local no final de semana. As informações foram repassadas ao 70º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Juruá, que acionou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para apurar a ocorrência.

Denúncia anônima levou agentes ao local

De acordo com o delegado Célio Lima, titular da 70ª DIP, a denúncia foi fundamental para que a ação fosse realizada. “Os moradores relataram que uma lancha com algumas pessoas esteve na área em busca da aeronave, o que gerou apreensão na comunidade. Nossas equipes se deslocaram e confirmaram a presença do helicóptero submerso. Durante a vistoria, encontramos os tabletes de skunk, que foram apreendidos. O piloto e possíveis ocupantes não foram localizados”, explicou.

Segundo o delegado, a queda da aeronave pode ter ocorrido no final de semana anterior, mas apenas na segunda-feira a denúncia chegou à polícia. “As investigações continuam. Nosso objetivo agora é identificar os proprietários do helicóptero, localizar a tripulação e descobrir a origem e o destino da droga”, acrescentou.

Área de difícil acesso

O comandante do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM), Ézio Soares, detalhou que o local onde a aeronave estava é de difícil acesso, exigindo um esforço conjunto das forças de segurança. “Por conta das condições da área, apenas um sargento e um soldado da Polícia Militar, juntamente com um investigador da Polícia Civil e um guarda municipal, conseguiram chegar até a aeronave. Os demais permaneceram às margens do lago acompanhando a diligência”, afirmou.

Durante a operação, os agentes relataram sentir um forte odor na região, o que levantou a suspeita de que poderia haver corpos entre os destroços. No entanto, após buscas minuciosas, nada foi encontrado além dos entorpecentes.

Investigação em andamento

As autoridades acreditam que o helicóptero possa estar ligado a organizações criminosas que utilizam rotas no interior do Amazonas para transportar drogas, aproveitando as dificuldades de fiscalização em áreas remotas de floresta e rios. O material apreendido foi encaminhado à delegacia de Juruá, e a aeronave permanecerá sob investigação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do piloto ou sobre quem seria o responsável pelo helicóptero. A polícia segue realizando diligências para apurar o caso e não descarta a participação de facções que atuam no tráfico de drogas na região.