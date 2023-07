Helicóptero com casal ‘some’ durante voo entre a Venezuela e o Brasil

Um casal e um piloto estão desaparecidos, desde sexta-feira 14, depois de uma viagem de helicóptero. O trio saiu da Venezuela e tinha como destino o Brasil. A informação foi dada pela família, e a Polícia Civil de Roraima investiga o caso.

Segundo a polícia, Jefferson Alves de Lima, de 28 anos, e a mulher, Maria Aparecida dos Santos Souza, de 49 anos, foram vistos pela última vez sobrevoando o Rio Uraricoera, o mais extenso de Roraima. O casal viajava rumo à Boa Vista, capital do Estado.

Jefferson é natural de Goiânia, atua como garimpeiro e trabalhava na Venezuela havia poucos meses. Ele se mudou para Roraima há quatro anos, onde conheceu a mulher.

A irmã de Jefferson disse que o piloto também trabalhava para o garimpo. “Ele estava na Venezuela, não sei a cidade. Me ligou quando estava entrando no helicóptero. Acho que seria uma viagem de quatro horas, mas não chegou ao destino. Nos disseram que ele tinha sumido”, detalhou ao portal UOL.

De acordo com o cunhado do garimpeiro, Jordan Batista, a última vez que a família teve notícia do casal foi há cinco dias, quando Jefferson e Maria retornavam ao Brasil.

Ele conta que depois do desaparecimento do casal, a família recebeu informações de que o helicóptero precisou fazer um pouso forçado e que os três ocupantes teriam sido encontrados, porém, Jordan afirma que as informações não procedem.

Jordan explica que a família registrou um boletim de ocorrência e aguarda que as autoridades encontrem os desaparecidos que estavam no helicóptero.

Em nota, a Polícia Civil de Roraima informa que o caso foi registrado no 4° Distrito policial em Boa Vista e que o casal e o piloto foram incluídos no banco de dados do Núcleo de Investigação de Pessoa Desaparecida, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.

Redação AM POST