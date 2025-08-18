Heliporto ilegal é descoberto e suspeito é preso no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Jayson Martins de Oliveira, foi preso neste sábado (16) em flagrante, acusado de crimes ambientais e de armazenamento irregular de combustível. A ação ocorreu na zona rural do município de Itamarati, em um heliporto clandestino que estaria sendo utilizado de forma ilegal.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Micael Souza, titular da 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações tiveram início após denúncias anônimas. Moradores relataram que um helicóptero sobrevoou a região repetidas vezes entre os dias 8 e 14 de agosto, o que levantou a suspeita de ligação com o tráfico de drogas.

“Utilizamos um drone para mapear a área e identificamos uma região de floresta de preservação permanente que havia sido desmatada recentemente, provavelmente para a construção de um ponto de pouso. Durante as diligências, também encontramos diversos galões de combustível, confirmando o abastecimento irregular de aeronaves”, afirmou o delegado.

PUBLICIDADE

Leia também: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

Além do combustível, a equipe localizou vestígios de um acampamento improvisado, com ferramentas usadas na abertura de clareiras. A suspeita é que o heliporto servisse como apoio logístico para aeronaves possivelmente ligadas ao transporte de drogas no interior do Estado.

Segundo a polícia, Jayson Martins foi identificado como responsável pela área e acabou sendo autuado em flagrante. O delegado explicou ainda que todo o combustível apreendido foi incinerado no próprio local, a fim de eliminar o risco de novas atividades ilegais.

As investigações seguem para apurar a participação de outras pessoas e confirmar se o heliporto clandestino fazia parte de uma rota aérea utilizada por grupos criminosos. Jayson permanece à disposição da Justiça.