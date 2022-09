Homem acusado de coagir mulheres para se relacionarem com ele é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Kzam Matos Martins, 26, procurado por diversos crimes praticados contra mulheres, dentre eles, ofensa, constrangimento, lesão corporal, perseguição, injúria, omissão e subtração.

Segundo o Torquato Mozer, titular da unidade policial, as investigações em torno do autor iniciaram após o mesmo agredir fisicamente uma jovem de 22 anos, após a vítima recusar manter relações afetivas com o mesmo.

“Além deste caso, outras vítimas relataram que se recusaram a ter uma troca afetiva com o indivíduo, ocasião em que ele se alterou e as agrediu fisicamente e verbalmente. Na delegacia, recebemos algumas delas com relatos parecidos. Se uma mulher se recusa a se relacionar com ele, ele age de forma violenta, como uma tentativa de coagi-las a permitirem o relacionamento”, explicou.

O titular ressalta que foi solicitado ao Poder Judiciário a prisão preventiva em nome de Kzam, e, neste momento, as equipes seguem em diligências para capturá-lo.

Disque-denúncia

O titular solicita a quem tiver conhecimento sobre o paradeiro do Kzam, que entre em contato com o número (92) 98558-1111, disque-denúncia do 11° DIP, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.