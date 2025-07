Homem acusado de série de assaltos segue foragido em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está intensificando as buscas por Antônio da Costa Neto, de 27 anos, suspeito de cometer uma série de assaltos registrados em março deste ano, nas zonas norte da capital amazonense. Os crimes ocorreram nos bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, e envolveram o roubo de celulares mediante uso de arma de fogo.

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, responsável pelas investigações, Antônio utilizava uma motocicleta para se aproximar das vítimas e, sob ameaça, realizava os roubos. Um mandado de prisão preventiva já foi expedido contra ele, que atualmente encontra-se foragido da Justiça.

PUBLICIDADE

Leia também: Familiares e amigos dão o último adeus ao psicólogo Manoel Brandão em Manaus

“A colaboração da população é fundamental nesse momento. Qualquer informação, por menor que seja, pode ser decisiva para localizarmos esse suspeito e garantirmos mais segurança à comunidade”, afirmou a delegada.

A PC-AM reforça que denúncias sobre o paradeiro do suspeito podem ser feitas de forma anônima. Os canais para contato são o número (92) 98158-6593, que pertence ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e o 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

PUBLICIDADE

A polícia espera contar com o apoio da população para dar um fim à sequência de crimes cometidos pelo suspeito e levá-lo à Justiça.