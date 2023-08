Um homem acusado de tráfico de drogas, ainda não identificado, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar (PM-AM) no bairro Nova Esperança, em Tabatinga, no interior do Amazonas. O caso foi divulgado neste domingo (20).

De acordo com informações da PM-AM, os agentes foram até o local após uma denúncia de que alguns homens estariam portando armas de fogo. Ao chegarem, os suspeitos receberam a guarnição a tiros e fugiram para uma área de mata. Um deles foi atingido durante a troca de tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o suspeito, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Na unidade de saúde, foi informado que o homem identificado seria líder de uma facção.

Foi realizado buscas no local onde os indivíduos teriam se escondido e no apartamento foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 com sete munições e duas porções de entorpecente e dois celulares.

A moradora do local foi presa e conduzida para a delegacia do municipio.

Redação AM POST