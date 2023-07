Homem afirma que matou empresário que conheceu em app após ele ter lhe forçado a ser ‘passivo’ durante o sexo

Breno Ribeiro Freire, de 26, foi preso suspeito de matar o empresário David Dal Rio da Silva, de 34 anos, dentro de apartamento em Vitória (ES) com um fio de ferro de passar roupas em junho deste ano, em uma briga durante o sexo.

De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, Breno permanece preso desde o dia seguinte ao crime e foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado por asfixia e furto com abuso de confiança e já é réu perante a Justiça.

No dia do crime, em 18 de junho, David e Breno, que se conheceram por um aplicativo de relacionamento e já haviam se encontrado em outras ocasiões, foram até o apartamento do empresário para mais um encontro.

Segundo o delegado, dentro do imóvel houve uma briga entre os dois que resultou no assassinato do empresário.

“Ele (Breno) alega que a a vítima o forçou a ter relacionamentos, que ele tinha o hábito quando se encontrava com a vítima de ser ativo. Porém, naquele dia, a vítima o forçou a ser passivo. A partir daí surgiu uma briga entre eles. Ele diz que fez arte marcial durante muito tempo. Apesar de a vítima ter um porte físico bem maior que o do autor, ele consegue imobilizar a vítima e o mata com o fio de ferro de passar roupa“, detalhou o delegado.

O delegado disse ainda que quando foi preso após uma perseguição usando o carro da vítima, Breno chegou a dizer que não sabia que tinha assassinado David.

As investigações também apontaram que Breno se relacionava com o empresário para obter vantagem financeira.

O delegado Marcelo Cavalcanti também explicou a qualificação de “abuso de confiança” no indiciamento do jovem pelo crime de furto.

*Com informações do G1