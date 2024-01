Homem agride filha com cadeirada, bate na esposa e tenta atropelá-las durante discussão

Na noite da última segunda-feira (29/1), a Polícia Militar de Ladário, Mato Grosso do Sul, protagonizou um resgate tenso ao salvar uma mulher de 40 anos e sua filha de agressões violentas por parte do marido. As vítimas, após serem alvo de socos e golpes com uma cadeira, conseguiram fugir e pedir socorro à viatura policial no meio de um matagal.

Conforme relatos presentes no boletim de ocorrência, o homem, de 40 anos, perdeu o controle e agrediu a filha com uma cadeira de ferro, resultando em uma possível fratura no braço da vítima. A menor, corajosamente, conseguiu interpor o braço, evitando um golpe direto na cabeça. O estado de desespero levou as vítimas a buscar ajuda da polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A intervenção rápida e eficaz da Polícia Militar resultou no resgate imediato da mulher e da filha, proporcionando-lhes a segurança necessária para encaminhamento a atendimento médico. O agressor foi detido e encaminhado à delegacia para as medidas legais cabíveis.

A filha, que sofreu os impactos mais diretos da agressão, recebeu cuidados médicos, e a gravidade de sua lesão será avaliada com maior detalhe.

Redação AM POST