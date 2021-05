Homem ameaça mãe com faca e põe fogo na casa com ela dentro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (7/5) depois de ameaçar com a faca a própria mãe, de 80 anos, e atear fogo na casa com ela dentro. O caso aconteceu no Recanto das Emas.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o irmão do detido informou que a mulher era mantida em um quarto em chamas. “A todo tempo ele ameaçava cortar a mangueira do gás de cozinha”, declarou aos militares.

O irmão contou que o agressor sofre de transtorno psicológico e que ele não permitia que ninguém entrasse no imóvel para resgatar sua mãe, fazendo ameaças com a faca. O homem que foi preso também tentou atacar os policiais quando eles chegaram para atender a ocorrência, mas os PMs conseguiram dominá-lo, disseram os militares.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter o fogo e auxiliar no resgate da idosa, que foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Os bombeiros afirmaram que não havia mais chamas, mas apenas fumaça, quando chegaram ao local. Eles fizeram a ventilação e a inspeção da casa e constataram que alguns eletrodomésticos foram atingidos pelas chamas, entre eles o armário, a televisão e o fogão.

O agressor também recebeu os primeiros socorros, mas não foi preciso levá-lo ao hospital. Em seguida, ele foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanece preso.

Fonte: Metrópoles