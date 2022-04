Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem assaltou na noite desta sexta-feira (23), um ônibus da linha 450, da empresa Via Verde, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

No momento da ação do criminoso não havia passageiros no coletivo e o homem rendeu o cobrador afirmando que estaria com uma arma na cintura. Toda do ônibus foi levada e o meliante fugiu a pé.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).