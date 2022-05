Homem ataca presidente da Federação de Futsal do Pará com faca

O presidente da Federação de Futsal do Pará (Fefuspa), Davi Leal, foi atacado por um homem com uma faca na manhã deste sábado (14), em Belém (PA). De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava sozinha na sede da instituição.

O caso é investigado como tentativa de homicídio. Segundo o G1, as autoridades não relatam as circunstâncias das agressões ou se Davi teria sido vítima de um assalto.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Davi tenta se desvencilhar do agressor. O homem fugiu logo depois de desferir algumas facadas. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

Conforme a equipe médica que atendeu a vítima, os ferimentos foram superficiais. Davi Leal foi liberado e se recupera em casa. “Qualquer informação que auxilie na elucidação do caso, pode ser repassada pelo Disque-denúncia 181”, informou a polícia em nota.

Presidente da Federação Paraense de Futsal foi esfaqueado hoje dentro da sede da instituição no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Ele já recebeu alta do hospital. O caso está sendo investigado pela @pcdopara pic.twitter.com/fV9RBcv7WB — JL2 – TV Liberal (@JL2edicao) May 14, 2022