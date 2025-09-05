A notícia que atravessa o Brasil!

Homem ateia fogo em colega de quarto por ciúmes do namorado no Amazonas

A vítima sofreu queimaduras graves e foi transferido para Manaus.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 19:16

Notícias policiais – Um homem identificado apenas como Douglas, conhecido como ‘Passarinho’, ateou fogo em seu colega de quarto, Fabrício, no município de Tefé, a 523 km de Manaus, após desentendimentos motivados por ciúmes do namorado.

Segundo a polícia, Douglas retornou de uma viagem e encontrou Fabrício dormindo em seu quarto com seu namorado. Inicialmente, pediu que o colega dormisse em outro quarto, mas as desavenças continuaram. Na quinta-feira (4), durante uma discussão, Fabrício teria agredido o namorado de Douglas e jogado gasolina enquanto ele dormia, desencadeando a reação do ataque.

Fabrício sofreu queimaduras graves e foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu estado de saúde é considerado grave.

Após o ataque, Douglas se apresentou voluntariamente à Polícia Militar. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime e apurar responsabilidades.

