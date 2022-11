Homem ateia fogo em quitinete após esposa suspeitar de traição em Manaus

Redação AM POST

Um homem ateou fogo em um quitinete onde morava com a sua companheira, após a mulher suspeitar que ele estaria lhe traindo. O crime aconteceu neste domingo (13), na rua Jacamim, no bairro Campos Sales, em Manaus.

De acordo com informações, a mulher teria descoberto que o homem mantinha um caso com outra pessoa e teria jogado as roupas do homem na rua. Ao chegar em casa, o indivíduo ateou fogo na residência e fugiu.

Ninguém ficou ferido.

A policia Militar foi chamada para atender a ocorrência.