Homem atira no próprio filho após ser chamado de ‘velho safado’ por desligar roteador de internet

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (11) após atirar no próprio filho no Bairro Pontal, em Uberaba. O homem alegou que era ameaçado pelo filho.

De acordo com a esposa do suspeito, ele estavam dormindo quando o filho entrou no quarto de forma agressiva, xingando o pai de “velho safado” e reclamando porque ele havia desligado o roteador de internet da casa.

Na ocasião, o pai e filho começaram a brigar e em determinado momento, o jovem foi até um quartos nos fundos do imóvel, onde ele mora. Em seguida, o pai pegou um revólver e atirou para cima, mandando ele sair da casa.

O filho, porém, permaneceu no local. Foi quando o homem atirou duas vezes contra o jovem, fugindo de carro em seguida.

Ferido, o rapaz foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, onde passou por cirurgia. O quadro dele é estável.

O pai do jovem foi encontrado no Bairro Univerdecidade. À PM, o homem contou que era ameaçado e agredido pelo filho com frequência e que, no momento da briga, pegou o revólver para se defender.

Dentro do veículo, foi encontrada a arma usada no crime. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Redação AM POST