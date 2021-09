Homem com documentação falsificada é preso na zona norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prenderam, na segunda-feira (20/09), um homem de 23 anos, flagrado conduzindo a motocicleta Honda, placa NOO 1712, clonada, apresentando adulteração no número do chassi e do motor. O infrator também apresentou aos policiais documentos pessoais falsificados. Ele foi detido no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Os policiais do BPTran estavam em patrulhamento quando visualizaram o indivíduo em atitude suspeita na avenida Max Teixeira. Em tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, sendo acompanhado pela guarnição e interceptado pouco após. Durante revista pessoal e fiscalização no veículo, foram constatadas as infrações.

O indivíduo, juntamente com a motocicleta e objetos pessoais – um capacete, uma carteira porta-cédula, R$ 42 em espécie e um aparelho celular, foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

