Homem com extensa ficha ciminal e várias condenações por roubo é preso em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã de quinta-feira (7), David Lucas da Silva, de 28 anos, mais conhecido como “Kiko”, no bairro Distrito Industrial I, zona leste de Manaus. O criminoso possuía quatro condenações definitivas por roubo e um mandado de prisão preventiva em aberto. Somadas, as penas chegam a 19 anos e 8 meses de reclusão.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Fábio Aly, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), uma das ordens judiciais determinava o cumprimento de nove anos em regime fechado, fruto da soma de penas de dois processos distintos. Outras duas condenações, de cinco anos e quatro meses cada, foram fixadas em regime semiaberto, mas podem ser convertidas para regime fechado.

Leia mais: Polícia busca suspeitos de executar empresário com 15 tiros em Manaus

PUBLICIDADE

“Kiko” tem uma extensa ficha criminal, com reincidência em crimes patrimoniais desde 2017. Entre os delitos confirmados, estão assaltos à mão armada no Parque dos Bilhares, onde abordou e ameaçou vítimas com facas, e um roubo em Iranduba, em 2019, no qual ele e comparsas invadiram uma casa, levaram um carro, eletrônicos e outros bens.

A prisão foi efetuada por volta das 10h30, em frente a um estabelecimento industrial na avenida Cosme Ferreira, após trabalho de inteligência da Polinter para localizar o suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá as penas impostas pela Justiça.