Polícia

Homem com extensa ficha ciminal e várias condenações por roubo é preso em Manaus

David Lucas da Silva, conhecido como “Kiko”, acumulava penas que somam quase 20 anos de reclusão.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 17:00

Foto: Reprodução

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã de quinta-feira (7), David Lucas da Silva, de 28 anos, mais conhecido como “Kiko”, no bairro Distrito Industrial I, zona leste de Manaus. O criminoso possuía quatro condenações definitivas por roubo e um mandado de prisão preventiva em aberto. Somadas, as penas chegam a 19 anos e 8 meses de reclusão.

Segundo o delegado Fábio Aly, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), uma das ordens judiciais determinava o cumprimento de nove anos em regime fechado, fruto da soma de penas de dois processos distintos. Outras duas condenações, de cinco anos e quatro meses cada, foram fixadas em regime semiaberto, mas podem ser convertidas para regime fechado.

Leia mais: Polícia busca suspeitos de executar empresário com 15 tiros em Manaus

“Kiko” tem uma extensa ficha criminal, com reincidência em crimes patrimoniais desde 2017. Entre os delitos confirmados, estão assaltos à mão armada no Parque dos Bilhares, onde abordou e ameaçou vítimas com facas, e um roubo em Iranduba, em 2019, no qual ele e comparsas invadiram uma casa, levaram um carro, eletrônicos e outros bens.

A prisão foi efetuada por volta das 10h30, em frente a um estabelecimento industrial na avenida Cosme Ferreira, após trabalho de inteligência da Polinter para localizar o suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá as penas impostas pela Justiça.

