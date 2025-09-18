A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem com mandado de prisão do Rio de Janeiro é capturado em Manaus em operação integrada

Ação foi coordenada entre a Guarda Municipal de Manaus (GMM) e a Polícia Federal (PF).

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 06:00

Notícias policiais – Um homem com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) foi preso na tarde desta quarta-feira (17/9) em Manaus, em uma ação coordenada entre a Guarda Municipal de Manaus (GMM) e a Polícia Federal (PF). A operação contou com compartilhamento de informações de inteligência, que permitiu identificar a localização do foragido e garantir a execução do mandado de forma rápida e eficiente.

Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira, a prisão foi resultado de uma atuação conjunta iniciada ainda neste mês, quando a Polícia Federal identificou o suspeito e indicou sua localização à Guarda Municipal. “A Prefeitura de Manaus, por meio da Guarda Municipal, em parceria com a PF, foi acionada para realizar a prisão de cidadão com mandado de prisão em aberto. A ação demonstra a importância desta parceria, com troca de informações de inteligência, que ampliam a atuação do sistema de segurança pública na nossa cidade”, destacou o secretário.

Para o secretário Alberto de Siqueira, a integração das forças aumenta a eficiência das ações de segurança e garante respostas mais rápidas a crimes que envolvem diversas regiões do país.

Após a captura, o homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, localizada no bairro Dom Pedro, zona Oeste de Manaus. No local, ele ficará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro, que solicitou sua prisão por meio do mandado expedido pelo TJ-RJ.

