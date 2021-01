Homem com porção de drogas e mais de R$ 5 mil em dinheiro é preso no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar (CPM) detiveram, no sábado (30/01), um homem que portava ilegalmente uma arma de fogo, várias munições e drogas, em Santo Antônio do Içá (a 879 quilômetros da capital).

De acordo com a equipe policial da 3ª CPM em serviço, foi repassada uma denúncia anônima ao linha direta da unidade militar, informando que, em um hotel da cidade, haveria um homem com uma arma de fogo. Prontamente, os policiais foram ao local denunciado e, quando chegaram ao estabelecimento, funcionários informaram que o suspeito já havia se evadido em uma motocicleta, possivelmente em direção à casa de uma suposta companheira.

Dando prosseguimento, os militares seguiram ao local repassado, conhecido como bar Mansão do Forró. No endereço, com base nas características repassadas, o suspeito foi avistado em frente ao bar e, ao perceber a chegada da equipe policial, atirou um objeto para uma área de mata próxima, adentrando em seguida ao interior da residência, contudo, foi alcançado. Após buscas, o objeto foi localizado e constataram se tratar de uma arma de fogo, tipo pistola calibre 380, com numeração raspada e quatro munições intactas.

Indagado se possuía material ilícito na residência, ele afirmou que teria outra arma de fogo tipo espingarda calibre 16, que foi localizada e também munições de calibres diversos. Durante os procedimentos, a companheira demonstrou muito nervosismo, pedindo que sua filha menor de idade entrasse rapidamente para o quarto e, posteriormente, entregou a ela uma mochila, pedindo para que saísse da casa. Em razão disso, foi feita a verificação do conteúdo da mochila e nela encontraram substâncias entorpecentes, uma quantia em dinheiro de R$ 5.030; além de diversos outros materiais ilícitos que não souberam informar a origem, sendo uma munição intacta de calibre 40; 18 munições intactas de calibre 16; oito porções de substância entorpecente com aspecto de cocaína; três celulares de marcas diversas, além de joias.

Com base no flagrante, o casal foi detido e apresentado com o material apreendido à delegacia da cidade de Santo Antônio do Içá, para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.

