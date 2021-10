Homem com tornozeleira eletrônica é morto durante linchamento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na noite desta segunda-feira (11), populares lincharam e furaram os olhos de detento do regime semiaberto, suspeito de assalto na rua São Nicolau do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele morreu no local.

Continua depois da Publicidade

O homem foi agredido com socos e chutes, teve os olhos furados por uma chave de fenda, e também uma perfuração no peito com o objeto. Segundo testemunhas ele estava tentando roubar motocicletas nas proximidades.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.