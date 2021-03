Homem condenado à 8 anos de prisão por estupro é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu na manhã desta terça-feira (30/03), por volta das 9h30, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de José Almir Belchior dos Santos, de 37 anos, por crime de estupro praticado em 2016. O cumprimento da ordem judicial ocorreu no bairro Tarumã, zona oeste.

Conforme a delegada Kelene Batalha, titular da unidade policial, as equipes tomaram conhecimento do mandado em aberto e se deslocaram ao endereço do infrator, no bairro mencionado, onde conseguiram efetuar a prisão dele.

“O mandado de prisão foi expedido no dia 8 de outubro de 2020, pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execução Penal (VEP) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM)”, explicou a autoridade policial.

Procedimentos – José foi condenado a oito anos de reclusão por estupro. Após os trâmites cabíveis no 20º DIP, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

