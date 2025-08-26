A notícia que atravessa o Brasil!

Homem condenado a mais de 34 anos por estupro de vulnerável é preso em Manaus

Após condenação, homem foi localizado e preso no bairro Raiz.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 18:40

Notícias Policiais – Um homem de 59 anos, condenado a mais de 34 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta terça-feira (26), por volta das 9h, na rua Ayres de Almeida, bairro Raiz, zona sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o criminoso foi sentenciado a 34 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão por abusar sexualmente de duas adolescentes, de 12 e 13 anos, em 2013. As investigações apontaram que ele aliciava as vítimas mediante pagamento.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

Segundo informações repassadas pelo delegado responsável, o caso veio à tona após a mãe de uma das adolescentes registrar ocorrência na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no mesmo ano em que o crime ocorreu. A partir daí, foram iniciadas as diligências que culminaram no julgamento e condenação do autor.

“O paradeiro dele foi identificado recentemente. Nossa equipe se mobilizou, foi até o endereço informado e realizou a prisão sem resistência”, explicou o delegado.

Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

O caso reforça a importância das denúncias e da atuação das delegacias especializadas na proteção de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, que frequentemente dependem da colaboração das famílias para iniciar as investigações.

 

