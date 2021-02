Homem condenado a nove anos e seis meses por estupro de vulnerável é preso na zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (12/02), por volta das 9h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), prendeu um homem de 34 anos, em razão de sentença condenatória por crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2016, tendo como vítima uma adolescente que tinha 13 anos, na época dos fatos.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o homem foi preso na casa dele, na segunda etapa do bairro São José Operário, zona leste da capital. A delegada explicou que as equipes tomaram conhecimento do crime após a mãe da adolescente registrar um Boletim de Ocorrência (BO) informando os abusos.

“Os abusos sexuais iniciaram em uma igreja frequentada pela vítima, onde o indivíduo trabalhava voluntariamente. Com base nessas informações, iniciamos as investigações, solicitei à Justiça pelo mandado de prisão em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Ian Andrezza Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, relatou a titular da Depca.

Prisão – A autoridade policial informou que as equipes iniciaram as diligências e descobriram o local onde ele estava morando, no bairro São José Operário, onde efetuaram a prisão dele nesta sexta.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – O homem foi condenado a nove anos e seis meses de reclusão e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informação da Assessoria de Imprensa