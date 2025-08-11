A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem condenado por roubo a joalheiros é preso novamente em Manaus

Suspeito integrava quadrilha que atacava vendedores de joias e usava violência para cometer os crimes.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 16:43 - Atualizado em 11/08/2025 às 16:56

Ver resumo

Notícias Policiais – Gabriel da Silva Colares, de 23 anos, conhecido como “Arcanjo Gabriel”, foi recapturado na última sexta-feira (08), pelo crime de roubo qualificado. A prisão foi realizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, em cumprimento a mandado judicial.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, Gabriel integrava um grupo criminoso especializado em roubos a revendedores de joias e semijoias. A quadrilha armava emboscadas para surpreender as vítimas e subtrair os produtos de valor. Entre maio e agosto deste ano, o investigado participou de pelo menos dois crimes, ocorridos nos bairros Japiim (zona sul) e Cidade de Deus (zona norte).

Um dos casos mais graves ocorreu em 1º de agosto de 2025, na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, quando o grupo roubou seis panos de joias pertencentes a dois vendedores. Durante a ação, um dos comerciantes foi agredido com coronhadas e houve disparos de arma de fogo para intimidar pessoas próximas.

PUBLICIDADE

Leia também: Polícia prende dupla que usava “Chapolin” para furtar veículos em shoppings de Manaus

No momento da prisão, os policiais apreenderam um iPhone que havia sido roubado de uma das vítimas. Ainda conforme o delegado, contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por sentença penal condenatória relacionada a um roubo qualificado cometido em 2022. Durante interrogatório, ele confessou participação nos crimes.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos delitos.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por descumprir medida protetiva contra irmã em Maraã

Suspeito foi preso após ameaçar irmã embriagado e causar destruição em casa, mesmo com medida protetiva vigente.

há 23 minutos

Política

Vereador de Manaus defende ordenamento no Centro e aponta excessos de ambos os lados

Segundo Baré, a operação, que faz parte de um mutirão de reordenamento, gerou confrontos após a retirada de trabalhadores irregulares.

há 27 minutos

Amazonas

Wilson Lima destina R$ 7,6 milhões para fortalecer projetos sociais no Amazonas

O investimento vai beneficiar 44 Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

há 1 hora

Amazonas

Ciúmes provoca pancadaria entre duas mulheres no interior do Amazonas; assista

Discussão motivada por ciúmes terminou em pancadaria sob forte chuva e viralizou nas redes sociais.

há 1 hora

Manaus

Prefeito de Manaus destaca premiação nacional de escolas municipais com melhor Ideb da região Norte

A conquista rendeu às duas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) o “Prêmio Nacional da Educação”.

há 1 hora