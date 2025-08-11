Homem condenado por roubo a joalheiros é preso novamente em Manaus

Notícias Policiais – Gabriel da Silva Colares, de 23 anos, conhecido como “Arcanjo Gabriel”, foi recapturado na última sexta-feira (08), pelo crime de roubo qualificado. A prisão foi realizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, em cumprimento a mandado judicial.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, Gabriel integrava um grupo criminoso especializado em roubos a revendedores de joias e semijoias. A quadrilha armava emboscadas para surpreender as vítimas e subtrair os produtos de valor. Entre maio e agosto deste ano, o investigado participou de pelo menos dois crimes, ocorridos nos bairros Japiim (zona sul) e Cidade de Deus (zona norte).

Um dos casos mais graves ocorreu em 1º de agosto de 2025, na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, quando o grupo roubou seis panos de joias pertencentes a dois vendedores. Durante a ação, um dos comerciantes foi agredido com coronhadas e houve disparos de arma de fogo para intimidar pessoas próximas.

PUBLICIDADE

Leia também: Polícia prende dupla que usava “Chapolin” para furtar veículos em shoppings de Manaus

No momento da prisão, os policiais apreenderam um iPhone que havia sido roubado de uma das vítimas. Ainda conforme o delegado, contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por sentença penal condenatória relacionada a um roubo qualificado cometido em 2022. Durante interrogatório, ele confessou participação nos crimes.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos delitos.