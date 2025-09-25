Homem confessa feminicídio e ocultação de corpo de mulher em Boca do Acre

Notícias Policiais – Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (24/9), em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), suspeito de assassinar e ocultar o corpo da ex-companheira, de 32 anos. Ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu na última segunda-feira (22).

As investigações tiveram início após o registro do desaparecimento da vítima. Durante diligências na residência do suspeito, no bairro Platô do Piquiá, agentes encontraram armas de fogo, o que resultou na autuação em flagrante por posse ilegal de armamento. Na delegacia, o homem confessou o homicídio e indicou o local onde havia escondido o corpo. De acordo com o delegado Gustavo Kallil, a motivação foi ciúme.

As buscas contaram com apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O corpo foi localizado em uma área alagada, em um ramal no quilômetro 26 da rodovia BR-317.

Após os procedimentos, o delegado representou pela prisão preventiva do investigado, que responderá por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. A audiência de custódia está prevista para esta quinta-feira (25). O suspeito permanecerá à disposição do Poder Judiciário.