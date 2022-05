Homem confessa que atirou em gari e justifica que se assustou porque a vítima teria gritado “pega ladrão” em Manaus

Redação AM POST

Fábio Alexandre Lira dos Santos, 28, confessou à polícia que atirou no gari Aldenir Castilho e tentou justificar a ação, ocorrida no dia 26 de abril deste ano, dizendo que se assustou porque a vítima teria gritado “pega ladrão”, ao perceber que uma pessoa estava sendo assaltada por ele.

Continua depois da Publicidade

O suspeito tem 6 passagens pela polícia, e estava cumprindo pena em semiaberto. De acordo com a polícia ele havia rompido a tornozeleira eletrônica para cometer mais crimes.

A prisão aconteceu em um sítio, na BR-174, quilômetro 2. Conforme a polícia, Fábio tentou queimar as roupas usadas por ele no dia do homicídio mas não consegui.

Na semana passada, o motorista que ajudou na fuga, Ewerton da Silva, foi preso e disse que o autor dos tiros era irmão de Fábio, mas depois mudou a versão, dizendo que confundiu os dois.

Continua depois da Publicidade

“Após chegarmos no Ewerton, que foi a pessoa que estava conduzindo o veículo na ocasião do crime, no seu interrogatório ele disse que o executor desse delito era alguém que ele conhecia como “Negão”. O submetemos ao nosso banco de dados da Homicídios e ele apontou uma pessoa chamada Rafael em um primeiro momento. Nós representamos pela prisão, contudo o nosso 181 apontou diversas denúncias relatando que não tratava-se dessa pessoa, que seria na verdade o seu irmão”, contou o delegado Ricardo Cunha.